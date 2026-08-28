Красносельский объявил об уходе после двух президентских сроков

Красносельский отказался идти на третий срок главы Приднестровья Красносельский объявил об уходе после двух президентских сроков

Москва28 авг Вести.Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что не будет участвовать в президентских выборах в декабре и сложит полномочия после завершения второго срока. Его слова приводит ТАСС.

Красносельский занимает пост президента Приднестровья с 2016 года.

Я за сменяемость власти. Я это неоднократно говорил. Два срока и все. Следующий должен зайти на пост и двигать дальше Приднестровье, вливать новую кровь и так далее сказал Красносельский

Он выразил уверенность, что выборы в ПМР пройдут в установленном порядке, несмотря на давление, которое оказывает молдавская сторона. Красносельский отметил, что сотрудников приднестровского Центризбиркома запугивают, лишают молдавского гражданства и подвергают допросам при поездках через аэропорт Кишинева.

Однако, по его словам, Приднестровье в любом случае не останется без власти, поскольку существует множество механизмов ее сохранения.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва расценит провокации Молдавии и Украины в Приднестровье как нападение на Россию. После этого, подчеркнул он, страна предпримет все возможные меры для защиты своих граждан.