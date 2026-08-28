Москва28 авгВести.Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что не будет участвовать в президентских выборах в декабре и сложит полномочия после завершения второго срока. Его слова приводит ТАСС.
Красносельский занимает пост президента Приднестровья с 2016 года.
Я за сменяемость власти. Я это неоднократно говорил. Два срока и все. Следующий должен зайти на пост и двигать дальше Приднестровье, вливать новую кровь и так далеесказал Красносельский
Он выразил уверенность, что выборы в ПМР пройдут в установленном порядке, несмотря на давление, которое оказывает молдавская сторона. Красносельский отметил, что сотрудников приднестровского Центризбиркома запугивают, лишают молдавского гражданства и подвергают допросам при поездках через аэропорт Кишинева.
Однако, по его словам, Приднестровье в любом случае не останется без власти, поскольку существует множество механизмов ее сохранения.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва расценит провокации Молдавии и Украины в Приднестровье как нападение на Россию. После этого, подчеркнул он, страна предпримет все возможные меры для защиты своих граждан.