Москва21 окт Вести.Кишинев ограничил работу Молдавского металлургического завода в Приднестровье. Выданное ему Агентством по охране окружающей среды Молдавии разрешение на работу истекло 20 октября, пишет ZDG.

По словам главы агентства Нику Белитей, которые приводит издание, завод без действующего разрешения не сможет заниматься как экспортом, так и импортом. Билитей, однако, добавил, что предприятие сможет работать с сырьем, имеющимся в Приднестровье.

Таможенная служба Молдавии подтвердила ограничения.