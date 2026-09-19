Москва19 сенВести.Власти Молдавии собирают с жителей Приднестровья налоги, а в ответ приднестровские предприятия не получают ничего, сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.
По его словам, молдавские власти в последнее время занимаются удушением Приднестровья, вводя налоги.
В отношении приднестровских предприятий нет формулы возврата. То есть вы обираете приднестровские предприятия и приднестровских граждан, и все денежные средства идут в ваш бюджет. Приднестровские предприятия не получают ровным счетом ничегосказал Красносельский
Он отметил, что эскалация в отношениях с Молдавией вызывает обеспокоенность.
Ранее Красносельский заявил, что Приднестровье готово повторить референдум о самоопределении.