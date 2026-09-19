Москва19 сен Вести.Приднестровье готово провести новый референдум о самоопределении, если его результаты будут признаны всеми международными участниками. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

Мы готовы через 20 лет провести референдум. Проблем нет. Главное, чтобы итоги референдума были приняты всеми международными участниками сказал Красносельский

Он напомнил, что 17 сентября 2006 года в Приднестровье прошел референдум, на котором жители высказались за независимость республики и последующее свободное присоединение к России. По данным приднестровской стороны, такое решение поддержали 96,62% участников голосования.

Красносельский также заявил об усилении экономического давления со стороны Молдавии. По его словам, введение налогов, включая НДС, создает дополнительные сложности для приднестровских предприятий.

Только народ Приднестровья будет решать судьбу этой земли подчеркнул глава ПМР

В сентябре 2026 года Красносельский также заявил о необходимости возобновления полноценного переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем. По его словам, переговорный формат "5+2" не работает с 2019 года.

Красносельский занимает пост президента Приднестровья с 2016 года. Ранее он сказал, что не будет участвовать в президентских выборах в декабре и сложит полномочия после завершения второго срока.