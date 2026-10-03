Москва3 октВести.Визит президента Молдавии Майи Санду начался с неловкого приветственного жеста со стороны финского лидера Александра Стубба. Об этом пишет газета Iltalehti.
Санду прибыла в Хельсинки в пятницу с государственным визитом.
Стубб поприветствовал Санду рукопожатием, за которым последовало объятие… Санду ответила на этот жест более сдержанноговорится в материале
По мнению финского эксперта по этикету Мирвы Саукколы, объятия уместны, если люди хорошо знают друг друга. При этом она отметила, что при первой встрече, как правило, не стоит спешить с объятиями.
Для этого необходимо знать, насколько близки отношения Стубба с гостемцитирует ее издание
Ранее оппозиция инициировала процедуру отстранения Санду от должности президента Молдавии. Ее обвиняют в узурпации власти, вмешательстве в работу судов и прокуратуры, а также в продвижении курса на вступление страны в ЕС без территории Приднестровья.