Iltalehti: Санду не ответила на объятия Стубба

СМИ сообщили о конфузе на встрече Санду и Стубба Iltalehti: Санду не ответила на объятия Стубба

Москва3 окт Вести.Визит президента Молдавии Майи Санду начался с неловкого приветственного жеста со стороны финского лидера Александра Стубба. Об этом пишет газета Iltalehti.

Санду прибыла в Хельсинки в пятницу с государственным визитом.

Стубб поприветствовал Санду рукопожатием, за которым последовало объятие… Санду ответила на этот жест более сдержанно говорится в материале

По мнению финского эксперта по этикету Мирвы Саукколы, объятия уместны, если люди хорошо знают друг друга. При этом она отметила, что при первой встрече, как правило, не стоит спешить с объятиями.

Для этого необходимо знать, насколько близки отношения Стубба с гостем цитирует ее издание

Ранее оппозиция инициировала процедуру отстранения Санду от должности президента Молдавии. Ее обвиняют в узурпации власти, вмешательстве в работу судов и прокуратуры, а также в продвижении курса на вступление страны в ЕС без территории Приднестровья.