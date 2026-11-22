Таубер: Санду может продлить своих полномочий без проведения выборов

Экс-депутат: Санду может сохранить власть благодаря закону о мобилизации Таубер: Санду может продлить своих полномочий без проведения выборов

Москва22 ноя Вести.Президент Молдавии Майя Санду может остаться у власти без проведения выборов, если будет принят закон о мобилизации. Об этом заявила исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа", экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

Помянутый законопроект, кроме новых правил мобилизации, предусматривает создание сил территориальной обороны по примеру Украины, а также сохраняет запрет на проведение выборов в Молдавии в условиях чрезвычайного положения.

Там есть еще такие положения, как осадное и военное положение, и мы понимаем, что они концентрируют власть в своих руках и делают все, чтобы, в принципе, можно было продлить мандат Санду и не проводить выборы сказала политик в беседе с ТАСС

По словам Таубер, законопроект позволяет действующей власти "творить все, что угодно".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя законодательные инициативы молдавских властей, предупредила, что отменой выборов и принудительной мобилизацией республика рискует повторить украинский сценарий.