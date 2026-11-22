Таубер: Кишинев вспоминает о диаспоре в РФ только когда ему это удобно

Таубер: власти Молдавии вспоминают о диаспоре в РФ только когда им это нужно Таубер: Кишинев вспоминает о диаспоре в РФ только когда ему это удобно

Москва22 ноя Вести.Власти Молдавии вспоминают о диаспоре, которая проживает в России, только в корыстных целях и забывают о ней, когда речь заходит о ее правах. Об этом заявила в беседе с ТАСС исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа", экс-депутат парламента республики Марина Таубер.

До этого Минобороны Молдавии обнародовало для обсуждения проект нового закона об особых правовых режимах, в котором указано, что в случае военного положения можно возвращать в страну своих граждан, треть из которых ранее покинули республику в поисках работы. Кроме того, закон также предполагает формирование сил территориальной обороны по примеру Украины и сохраняет запрет на проведение выборов в условиях ЧП.

Таубер подчеркнула, что никто из представителей диаспоры "не готов воевать".

И это показывают опросы всех уровней отметила экс-депутат парламента республики

По ее словам, о диаспоре думают только тогда, когда это удобно молдавским властям.

Интересно, что про диаспору вспоминают только в таких ситуациях. То есть, когда 500-тысячной диаспоре, которая живет в России, нужно было голосовать на выборах, им открыли только два избирательных участка, где могли проголосовать физически только 10 тысяч. Однако, когда делается закон о мобилизации, то, соответственно, вся диаспора становится сразу хорошая и подходящая заключила Таубер

Ранее Таубер заявила, что нынешнее руководство Молдавии устроило гонения на всех, кто видит в Москве друга и партнера. Так она в беседе прокомментировала санкции молдавских властей против президента Приднестровья Вадима Красносельского из-за его визита в Россию. При этом она отметила двойные стандарты Кишинева, сказав, что президент Молдавии Майя Санду не раз ездила в Европу с аналогичной целью.