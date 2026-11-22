Таубер: Кишинев преследует всех, кто видит в России друга

Таубер заявила о гонениях в Молдавии на сторонников партнерства с Россией Таубер: Кишинев преследует всех, кто видит в России друга

Москва22 ноя Вести.Нынешнее руководство Молдавии устроило гонения на всех, кто видит в Москве друга и партнера. Об этом рассказала исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа", экс-депутат парламента республики Марина Таубер.

Так она в беседе с ТАСС прокомментировала санкции молдавских властей против президента Приднестровья Вадима Красносельского из-за его визита в РФ.

Мы же помним: очень много было разных гонений в адрес… всех тех, кто видит в России друга, партнера сказала Таубер

Она также отметила двойные стандарты Кишинева, напомнив, что президент Молдавии Майя Санду неоднократно ездила в европейские государства с той же целью.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Молдавия рискует повторить украинский сценарий с отменой выборов и принудительной мобилизацией.