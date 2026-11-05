Молдавия запретила выезжать из страны главе ПМР за визит в Россию

Молдавия ввела санкции против главы Приднестровья Молдавия запретила выезжать из страны главе ПМР за визит в Россию

Москва5 ноя Вести.Пятилетний запрет на выезд из страны ввела Молдавия в отношении президента Приднестровья Вадима Красносельского. Такое решение молдавское правительство приняло из-за визита главы ПМР в Москву, передает ТАСС.

Молдавское правительство введет санкции в отношении президента Приднестровья Вадима Красносельского из-за его визита в Москву, где лидера непризнанной республики наградили орденом Почета. Мы осуждаем действия России и проанализируем возможные ответные меры, не допуская эскалации ситуации отмечается в сообщении Бюро по реинтеграции Молдавии

Такое решение обусловлено тем, что Молдавия считает ПМР своей территорией, хотя при этом ее официальные структуры никак не представлены в частично признанной республике. На территории Приднестровья находятся российские миротворцы. Кроме того, выехать из ПМР можно только через территорию Молдавии или Украины, с которыми она граничит.

Ранее сообщалось, что при объявлении всеобщей мобилизации в стране граждан Молдавии, которые находятся за границей будут возвращать на родину.