Лидер Приднестровья вернулся в Молдавию, где к нему применят запрет на выезд

Лидер Приднестровья вернулся в Молдавию, где ему запретят выезд Лидер Приднестровья вернулся в Молдавию, где к нему применят запрет на выезд

Москва15 ноя Вести.Глава Приднестровья Вадим Красносельский вернулся в Молдавию после поездки в Москву. Как сообщает телеканал Realitatea, сейчас он находится в аэропорту Кишинева.

По данным телеканала, из-за этого визита молдавские власти намерены применить к Красносельскому ограничительные меры, включая запрет на выезд сроком на пять лет.

В начале ноября президент России Владимир Путин вручил Красносельскому орден Почета за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества. После этого Бюро по реинтеграции правительства Молдавии заявило, что поездка не была согласована с Кишиневом, поэтому в отношении лидера Приднестровья будут введены ограничения, включая запрет на выезд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявлял, что Молдавия движется по пути худших практик Советского Союза, угрожая ввести запрет на выезд Красносельскому.