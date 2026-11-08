Москва8 ноя Вести.Молдавия движется по пути худших практик Советского Союза, угрожая ввести запрет на выезд из страны президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Вы знаете, такая худшая практика Советского Союза, я бы сказал. Тогда запрещали выезды людям за границу. Вот молдаване идут по этому пути. Обратно в будущее сказал Песков

Ранее сообщалось, что Молдавия рассматривает запрет на выезд Красносельскому из-за его визита в Москву. Это обусловлено тем, что Молдавия считает ПМР своей территорией, хотя при этом ее официальные структуры никак не представлены в частично признанной республике.