Москва24 окт Вести.Молдавские аграрии потеряют работу и фермы, если решение местных властей открыть внутренний рынок для поставок украинского зерна вступит в силу. Под угрозой тысячи рабочих. Об этом заявил представитель ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь.

Он раскритиковал решение Молдавии на своей странице в социальной сети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Кишинев намерен с 31 октября разрешить поставки зерна с Украины.

Кто хочет на очень короткий срок нажиться на более дешевом сырье за счет трагедии украинских аграриев, вы берете на себя ответственность за разрушение судеб тысяч людей в Молдавии, которые работают в селах и удерживают их на минимальном плаву написал Слусарь

Ранее президент Молдавии Майя Санду объяснила решение по экспорту зерна с Украины. Она заявила, что Кишинев не может повернуться спиной к Киеву даже если у собственных аграриев есть сложности.