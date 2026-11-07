Фицо заявил о фальсификации итогов референдума о вступлении Словакии в ЕС Фицо: итоги референдума о вступлении Словакии в ЕС были сфальсифицированы

Москва7 ноя Вести.Итоги референдума о вступлении Словакии в Евросоюз (ЕС), прошедшего в республике в 2003 году, были сфальсифицированы.

Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, его слова приводит ТАСС.

Когда Словакия в 2004 году вступила в ЕС, то здесь было огромное воодушевление. Мы провели референдум, который, если бы не был сфальсифицирован, то не был бы успешным. Это необходимо сказать. С одной стороны огромный энтузиазм, но одновременно [разрыв голосов при подведении итогов] этого референдума о вступлении в ЕС, дорогие друзья, был столь незначителен, что, по моему мнению, были проведены какие-то исправления [для их корректировки], чтобы они были такими, какими должны быть, чтобы вступление Словакии в эту организацию был одобрено сказал Фицо

Премьер напомнил, что во время референдума в Словакии и правящие партии, и оппозиция, к которой тогда принадлежал в том числе он сам, выступали за присоединение республики к ЕС. По его словам, именно это единство обеспечило успех голосования. Фицо также подчеркнул, что всегда считал Евросоюз перспективным проектом.

Между тем, он также рассказал, что Словакия готова оспорить в суде Евросоюза возможные требования Еврокомиссии по отказу от нефти из России. Братислава уже подала иск против ЕК из-за программы REPowerEU, которая предполагает прекращение поставок газа из России.

Замминистра экономики Словакии Владимир Шимоняк отметил, что республика намерена покупать у России природный газ до тех пор, пока для этого существует юридическая возможность. При этом страна не откажется и от закупок ядерного топлива из России.