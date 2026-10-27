Москва27 окт Вести.Глава словацкого МИД Юрай Бланар ответил критикам его поездки в Москву. Он заявил, что Россия – практически незаменимый поставщик энергоносителей как для Словакии, так и для мирового рынка.

Все те, кто вчера наперебой стремились высказаться по поводу моей поездки в Россию, забывают сказать и то, что РФ трудно заменить в обеспечении стабильных источников энергоресурсов, и не только для Словакии, но и для глобальной торговли энергоресурсами написал он в соцсетях

Министр подчеркнул, что роль России в поставках энергоносителей особенно заметна на фоне кризиса в Ормузском проливе. Он отметил, что критики его поездки в РФ предпочитают об этом умалчивать, поскольку такие факты не вписываются в их концепцию.

Бланар в понедельник, 26 октября, в Москве встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и поучаствовал в работе российско-словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Позже Бланар заявил, что в ходе переговоров в РФ предложил Братиславу как площадку для консультаций по украинскому урегулированию.