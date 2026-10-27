Словакия предложила стать площадкой для подготовительных переговоров по Украине Глава МИД Словакии: Братислава готова стать площадкой консультаций по Украине

Москва27 окт Вести.Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил в соцсетях, что в ходе переговоров в России предложил Братиславу как площадку для консультаций по украинскому урегулированию.

Бланар в понедельник в Москве встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и поучаствовал в работе российско-словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

...На переговорах в Москве я предложил Братиславу в качестве места, где мы в случае необходимости можем организовать подготовительные заседания на более низком уровне сообщил глава словацкого внешнеполитического ведомства в соцсетях

Он отметил, что Братислава выступает за мир и дипломатическое решение конфликта на Украине. Бланар подчеркнул готовность страны поддерживать для этого диалог со всеми сторонами.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что Братислава не будет способствовать продолжению конфликта на Украине. Он подчеркивал, что страна ведет сбалансированную внешнюю политику и сохраняет нейтралитет.