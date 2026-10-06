Словакия выступила против конфискации замороженных в ЕС российских активов Депутат ЕП: Словакия выступает против конфискации замороженных активов России

Москва6 окт Вести.Словакия выступает против конфискации замороженных в Евросоюзе (ЕС) российских активов, а также отказывается от участия в каких-либо схемах, которые повлекли бы за собой любые финансовые обязательства для страны, заявил зампред правящей партии Smer, депутат Европарламента (ЕП) Любош Блаха газете "Известия".

ЕС собирается обсудить в середине октября варианты использования замороженных российских активов стоимостью 200 миллиардов евро, в том числе для поддержки Украины.

Что касается Словакии, то наша позиция однозначна: мы не поддерживаем конфискацию, а также любое участие Словакии, которое повлекло бы за собой какие-либо финансовые обязательства для нашей страны приводят "Известия" слова Блахи

Суть обсуждений в ЕС заключается в том, "как украсть российские деньги так, чтобы избежать сурового наказания", подчеркнул словацкий политик.

С 2024 года ЕС перечислил киевскому режиму 8 млрд евро, полученные из доходов от замороженных российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает передачу доходов от замороженных в Европе активов России в пользу Киева как акт воровства.