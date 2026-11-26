Сенатор: европейцы не стесняются говорить о войне с Россией Сенатор Кондратьев: европейцы не хотят договариваться с Россией

Москва26 ноя Вести.Западные политики не стремятся к мирным переговорам и открыто, не стесняясь, говорят о войне с Россией. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Алексей Кондратьев.

Европа уже фактически не стесняясь говорит о ведении войны против нас. Сделал заявление [глава французского МИД Жан-Ноэль] Барро. Об этом говорит и [генеральный секретарь НАТО] Марк Рютте, не стесняясь. Об этом говорит, не стесняясь, [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон. Что это все значит для нас? Для нас это значит только одно: никто с нами ни о чем серьезно договариваться не хочет указал Кондратьев

Европейским политикам стоит выбрать человека, который будет представлять их на переговорах, посвященным урегулированию украинского конфликта, подчеркнул в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer спецпосланник и зять лидера США Джаред Кушнер.