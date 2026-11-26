Кушнер: ЕС лучше было выбрать одного представителя для переговоров по Украине

Кушнер: Европе лучше выбрать одного человека для переговоров по Украине Кушнер: ЕС лучше было выбрать одного представителя для переговоров по Украине

Москва26 ноя Вести.Европейским союзникам Соединенных Штатов лучше всего было бы выбрать одного человека для возможного участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник и зять американского президента Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Думаю, было бы идеально, если бы был один представитель. Но группа в составе восьми человек тоже возможна сказал Кушнер

Говоря о том, кто мог бы быть этим представителем, Кушнер отметил, что не ему принимать такое решение.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Европу на переговорах об урегулировании украинского конфликта будут представлять пять стран - Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша. Кроме того, интересы ЕС будут представлять два представителя Европейского Союза: один от Еврокомиссии и один от Евросовета. К ним также примкнет представитель НАТО.