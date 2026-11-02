Москва2 ноя Вести.Россия – важная и глубоко европейская страна, заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой главный редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель.

Он назвал существующий конфликт между европейскими странами и Россией абсурдным и выразил убежденность, что жителям Европы не стоит повторять ошибки прошлого.

В Европе далеко не все глупцы. Мы здесь вовсе не сборище безумцев, идиотов или тех, кто ненавидит Россию. По моему убеждению, Россия очень важная, невероятно интересная и глубоко европейская страна сказал Кеппель

Ранее Кеппель предупредил, что эскалация конфликта на Украине может привести Европу к третьей мировой войне, и отметил, что европейцы до сих пор не поняли опасности ситуации. Также он заявил, что большинство жителей Европы не знали, что на самом деле происходило на Украине со времен "евромайдана".