Журналист Кеппель заявил, что большинство людей в Европе не знали о Майдане Журналист Кеппель: в ЕС многие не знали о Майдане и дискриминации русскоязычных

Москва2 ноя Вести.Большинство людей в Европе не знали ни истории Майдана, ни о дискриминации русскоязычных на Украине. Об этом главный редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

В Европе эмоции морализаторства и отсутствия дипломатии перешли все границы, и теперь ЕС сам себя втянул в подобную Армагеддону, конфронтацию с Россией. Большинство людей в Европе не знали, что происходит. Они не знали ни истории Майдана, ни о массовых убийствах, гражданской войне и дискриминации русскоязычных. По сути, никто об этом не знал. Теперь происходит эскалация войны, которая может перерасти в третью мировую в Европе, а это величайшая опасность сказал он

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вспомнил анекдот про свадьбу, комментируя стремление стран Евросоюза быть частью переговоров по Украине.