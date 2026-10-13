ЕС посоветовали быть деликатнее с США после жалоб Зеленского на ракетный удар

Европе посоветовали быть деликатнее с Вашингтоном ЕС посоветовали быть деликатнее с США после жалоб Зеленского на ракетный удар

Москва13 окт Вести.Журналист ИС "Вести" Евгений Попов посоветовал Европе быть деликатнее с США ввиду отсутствия системы раннего обнаружения ракетного удара. Об этом он написал в своем канале в МАХ.

Судя по заявлениям Зеленского, данные о пусках наших ракет ему предоставляли/предоставляют исключительно США. Получается, что во всем Старом Свете как не было, так и нет собственной системы раннего обнаружения. Не дай бог, если кто-то запустит ракету по ЕС и другим странам Европы. Без США этот пуск никто и не заметит. Так что на месте европейцев стоило бы быть деликатнее с Вашингтоном считает Евгений Попов

Вечером в понедельник украинские СМИ писали, что взрывы в Киеве раздались до того, как объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ не сумели зафиксировать пуск российских баллистических ракет до того, как те подошли непосредственно к столице Украины.

Глава киевского режима заявил, что Украина не получила разведывательных данных от партнеров перед этими ударами.