Журналист Кеппель назвал разрешение конфликта на Украине задачей РФ, США и Китая Журналист Кеппель: решение конфликта на Украине могут найти РФ, США и Китай

Москва2 ноя Вести.Россия, США и Китай должны за столом переговоров найти решение украинского конфликта так же, как это было сделано после Второй Мировой войны. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой озвучил главный редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель.

Он добавил, что решение могут найти и европейцы, в случае, если они поведут себя разумно.

Ключевые игроки - американцы, россияне, а также китайцы должны сесть за стол переговоров. Они должны найти решение, подобно тому, как это было сделано после Второй мировой войны. Реалистичное решение с учетом интересов всех сторон, без нравоучений, без игры на публику, чтобы это был сугубо прагматичный подход. Если европейцы поведут себя разумно, они могут найти решение, ведь эта война - катастрофа для Украины, полная катастрофа для Европейского союза. Это почти сродни самоубийству заявил Кеппель

Ранее предстоящую встречу лидеров РФ, США и Китая прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что это будет историческое событие.