В Китае назвали единственный путь к урегулированию украинского кризиса МИД Китая поддержал мирный диалог по урегулированию конфликта на Украине

Москва12 окт Вести.Пекин выступает за урегулирование украинского кризиса путем переговоров и поддерживает инициативы, направленные на достижение мира. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

Мы неизменно считаем, что диалог - это единственный путь к урегулированию [украинского] кризиса, и поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира сказала дипломат

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина якобы уже договорились об энергетическом перемирии.

Кроме того, американский лидер считает, что Владимир Зеленский мог много раз урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. По его мнению, Украине необходим новый лидер.