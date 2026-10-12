Москва12 октВести.Пекин выступает за урегулирование украинского кризиса путем переговоров и поддерживает инициативы, направленные на достижение мира. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.
Мы неизменно считаем, что диалог - это единственный путь к урегулированию [украинского] кризиса, и поддерживаем все усилия, направленные на достижение мирасказала дипломат
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина якобы уже договорились об энергетическом перемирии.
Кроме того, американский лидер считает, что Владимир Зеленский мог много раз урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. По его мнению, Украине необходим новый лидер.