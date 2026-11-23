Москва23 ноя Вести.Единственным возможным путем урегулирования украинского кризиса остаются диалог и переговоры. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга.

Журналисты задали китайскому дипломату вопрос о том, обсуждалась ли ситуация на Украине в ходе трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Го Цзякунь отметил, что позиция КНР по вопросу ситуации на Украине последовательна и ясна.

Мы неизменно считаем, что диалог и переговоры являются единственным возможным путем выхода из кризиса сказал официальный представитель МИД КНР

По его словам, Китай поддерживает все усилия, которые направлены на достижение мира.

Встреча Путина, Трампа и Си состоялась 19 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер по итогам этого саммита пришел к выводу, что встреча лидеров РФ, КНР и США показала очевидное ослабление влияния Европы.