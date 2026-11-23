Politico: встреча лидеров КНР, РФ и США отразила снижение роли Европы в политике Politico: встреча Путина, Трампа и Си показала снижение роли Европы

Москва23 ноя Вести.Проведение саммита России, КНР и США в Шэньчжэне показало очевидное ослабление влияния Европы. К такому выводу пришел обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер.

По его словам, для Европы в новом мировом порядке не нашлось места за столом переговоров. Сам факт проведения встречи лидеров России, Китая и США стал "символом того, что влияние Европы стремительно слабеет".

Глава Белого дома Дональд Трамп в преддверии встречи с российским президентом Владимиром Путиным в 2025 году на Аляске хотя бы провел консультации с ключевыми лидерами Европы, указано в материале.

Однако, как заметили два высокопоставленных европейских чиновника, перед встречей в Шэньчжэне не проводилось никаких широких консультаций или совместных обсуждений с европейскими союзниками. Таким образом, Европа в этом отношении "оказалась полностью исключена из процесса".

По мнению обозревателя, саммит трех держав в Шэньчжэне указал на вероятный вектор дальнейшего развития событий. Это, как следует из материала, неизбежно приведет к углублению раскола между США и их европейскими союзниками.

Другим признаком формирующегося миропорядка стал, по мнению автора статьи, звонок Трампа с борта номер один участникам встречи "коалиции желающих" по Украине в Берлине. Глава Белого дома крайне скептически отнесся к выделению Европой миллиардов на помощь Киеву.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США бросила вызов глобалистскому центру, который теперь вынужден прибегать к военной риторике и конфликтам для сохранения своего влияния, считает первый заместитель председателя Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов. Свое мнение по этому поводу он высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".