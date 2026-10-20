Москва20 октВести.У Китая есть свои предложения по урегулированию украинского кризиса, и он продолжит их придерживаться.
Об этом в разговоре с "Известиями" заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.
Китай всегда был заинтересован и сейчас подтверждает заинтересованность в урегулировании конфликта. У него есть свои предложения, которые он ранее озвучивал. Я думаю, что он будет на них продолжать настаиватьотметил Руденко
По его словам, потенциальная встреча лидеров России, Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов могла бы показать мировому сообществу, как именно страны собираются останавливать мировые войны, в том числе ситуацию на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва, Пекин и Вашингтон в теории не исключают проведения трехстороннего саммита.