МИД РФ: Китай продолжит придерживаться своей позиции по украинскому конфликту Руденко: Китай продолжит настаивать на своем мирном плане по Украине

Москва20 окт Вести.У Китая есть свои предложения по урегулированию украинского кризиса, и он продолжит их придерживаться.

Об этом в разговоре с "Известиями" заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

Китай всегда был заинтересован и сейчас подтверждает заинтересованность в урегулировании конфликта. У него есть свои предложения, которые он ранее озвучивал. Я думаю, что он будет на них продолжать настаивать отметил Руденко

По его словам, потенциальная встреча лидеров России, Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов могла бы показать мировому сообществу, как именно страны собираются останавливать мировые войны, в том числе ситуацию на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва, Пекин и Вашингтон в теории не исключают проведения трехстороннего саммита.