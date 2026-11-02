Матвиенко заявила об устойчивости позиции КНР по Украине к западной пропаганде Матвиенко: КНР не поддается пропаганде и понимает причины украинского конфликта

Москва2 ноя Вести.Китай, как суверенное государство, имеет собственную позицию по конфликту на Украине, которая не поддается влиянию западной пропаганды. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что Россия высоко оценивает позицию КНР по конфликту на Украине, а также готовность Пекина содействовать мирному процессу.

Мы очень высоко оцениваем позицию Китайской Народной Республики в отношении происходящего на Украине и готовность содействовать мирному разрешению этого конфликта. Но главное, что Китай, как суверенное государство, которое не поддается никакой западной пропаганде, имеет свою точку зрения на все процессы в мире, в том числе и на Украине, Китай понимает первопричины этого конфликта, это очень важно подчеркнула Матвиенко

Ранее сообщалось о визите делегации Совета Федерации во главе с Матвиенко в КНР. На 2 ноября у прибывших запланирована встреча с с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином, а 3 ноября они встретятся с руководством провинции Шэньси.