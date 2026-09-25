В Китае надеются на скорое урегулирование конфликта на Украине Журналист Ли Сян: КНР надеется на урегулирование конфликта на Украине

Москва25 сен Вести.В Китае продолжают надеяться, что Россия и Украина сядут за стол переговоров и смогут урегулировать конфликт. Об этом ИС "Вести" заявил журналист из КНР Ли Сян.

Если бы НАТО не расширялась, а вовлеченные стороны проявили готовность отложить разногласия и сесть за стол переговоров раньше, ситуация могла бы не дойти до нынешней точки. Тем не менее Китай продолжает надеяться, что обе страны сядут за стол переговоров и урегулируют свои споры, что позволит как можно скорее восстановить мир сказал он

Ранее британский историк Нил Фергюсон заявил, что у Украины нет никаких шансов на победу в конфликте с Россией.