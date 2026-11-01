Валентина Матвиенко прибыла в Китай Матвиенко с делегацией Совета Федерации прибыла в Китай

Москва1 ноя Вести.Делегация Совета Федерации России во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко прибыла в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Во вторник, 2 ноября, в Пекине запланированы переговоры Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином. В среду, 3 ноября, спикер Совфеда посетит Сиань, где встретится с руководством провинции Шэньси и побывает в педагогическом университете, где пообщается со студентами и преподавателями.

В состав российской делегации вошли заместитель председателя СФ Константин Косачев, глава комитета по международным делам Андрей Денисов, председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя того же комитета Андрей Чернышев и член комитета по федеративному устройству Александр Ролик.