РФ и Китай обеспокоены ускоренной милитаризацией Японии, заявила Матвиенко Матвиенко: РФ и КНР готовы совместно противодействовать милитаризации Японии

Москва2 ноя Вести.Россия и Китай выражают серьезную обеспокоенность ускоренной милитаризацией Японии и готовы совместно противодействовать этому процессу. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что тема наращивания Японией военного потенциала обсуждалась в ходе встреч с китайской стороной. Как подчеркнула Матвиенко, Москва и Пекин считают, что подобная политика может негативно отразиться на региональной безопасности и стабильности.

Мы очень озабочены ускоренной ремилитаризацией Японии… И здесь мы готовы вместе также действовать, принимать меры по недопущению дальнейшей эскалации со стороны Японии сказала она

Председатель СФ также обратила внимание, что курс на милитаризацию в корне противоречит пацифистски настроенной Конституции Японии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с японским коллегой Такэси Мотэги призвал Токио отказаться от недружественного курса.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова также предупреждала, что нынешняя политика Японии делает упор на исторический ревизионизм или реваншизм и это может привести к негативным последствиям.