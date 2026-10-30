Лавров сообщил Мотэги о необходимости отказа Токио от недружественного курса

Лавров: Токио должен отказаться от недружественного курса Лавров сообщил Мотэги о необходимости отказа Токио от недружественного курса

Москва30 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях совещания глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати" (G20) в Атланте провел краткую беседу с министром иностранных дел Японии Такэси Мотэги. Встреча состоялась по просьбе японской стороны, сообщили в МИД РФ.

В ходе разговора затрагивались двусторонние отношения. С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса.

Для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса приводит внешнеполитическое ведомство позицию российской стороны

Переговоры состоялись на полях Совета министров иностранных дел "Большой двадцатки" (G20), который проходит 30–31 октября.