МИД РФ: Японии надо отказаться от антироссийского курса для улучшения отношений

В МИД РФ раскрыли, что необходимо для нормализации отношений Москвы и Токио МИД РФ: Японии надо отказаться от антироссийского курса для улучшения отношений

Москва20 окт Вести.Японии необходимо отказаться от антироссийской деятельности для нормализации отношений между Москвой и Токио. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

По данным ведомства, 20 октября директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева приняла директора департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамуру по его просьбе.

Российская сторона, как отмечается, констатировала, что деградация двусторонних связей стала прямым следствием недружественной линии, которой придерживается Токио.

Подчеркнуто, что для возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло необходим подкрепленный реальными делами отказ от направленной против России деятельности и учет российских озабоченностей в сфере национальной безопасности говорится в заявлении

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что Россия будет вынуждена принять меры по укреплению своей обороноспособности в ответ на ремилитаризацию Японии.