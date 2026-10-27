МИД РФ: для восстановления диалога Японии нужно сменить недружественный курс

В МИД РФ озвучили условие для восстановления диалога с Японией МИД РФ: для восстановления диалога Японии нужно сменить недружественный курс

Москва27 окт Вести.Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Японии в РФ Акира Муто провели беседу, в ходе которой представитель российского дипведомства изложил оценки по ряду вопросов российско-японских отношений. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Было подчеркнуто, что для восстановления полноценного межгосударственного диалога нынешним властям Японии необходимо отказаться от недружественного курса в отношении России сказано в сообщении

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реваншистский курс Японии может привести к печальным последствиям, Москва предупреждает Токио о возможности такого развития событий.