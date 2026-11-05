МИД: РФ возобновит диалог с Японией при отказе Токио от антироссийского курса

В МИД РФ назвали условие для восстановления диалога с Японией МИД: РФ возобновит диалог с Японией при отказе Токио от антироссийского курса

Москва5 ноя Вести.Москва может восстановить диалог с Токио только при условии отказа японской стороны от антироссийской линии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат на брифинге сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров обсуждал со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги в Атланте двусторонние отношения, значительно деградировавшие из-за решения Токио примкнуть к западной политике санкций.

С нашей стороны подчеркивалось, что мы остаемся открытыми для контактов, однако возобновление полноценного межгосударственного диалога станет возможным только после отказа японских властей от антироссийской линии сказала Захарова

Лавров и Мотэги провели встречу на полях Совета министров иностранных дел "Большой двадцатки". В ходе краткой беседы российский министр призвал японского дипломата к отказу Токио от недружественного курса.