Москва30 октВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе двусторонней встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги предложил японскому коллеге перейти к сути обсуждения и сосредоточиться на ключевых вопросах.
Видеозапись начала их переговоров распространило МИД России.
Я весь во внимании. Я слушаю. Вы сказали, что вы хотели бы сосредоточиться на чем-то. Сосредоточьтесьсказал Лавров
После того как глава японского МИД уточняющим вопросом попросил разрешения продолжить, российский министр подтвердил готовность к диалогу.
Двусторонние переговоры на полях министерской встречи "Группы двадцати" (G20) в Атланте состоялись по инициативе токийской стороны.
Ранее Лавров и Мотэги провели встречу в Атланте на полях G20.