Лавров призвал японского коллегу на встрече сосредоточиться на теме переговоров Лавров призвал главу МИД Японии Мотэги сосредоточиться в ходе переговоров

Москва30 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе двусторонней встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги предложил японскому коллеге перейти к сути обсуждения и сосредоточиться на ключевых вопросах.

Видеозапись начала их переговоров распространило МИД России.

Я весь во внимании. Я слушаю. Вы сказали, что вы хотели бы сосредоточиться на чем-то. Сосредоточьтесь сказал Лавров

После того как глава японского МИД уточняющим вопросом попросил разрешения продолжить, российский министр подтвердил готовность к диалогу.

Двусторонние переговоры на полях министерской встречи "Группы двадцати" (G20) в Атланте состоялись по инициативе токийской стороны.

Ранее Лавров и Мотэги провели встречу в Атланте на полях G20.