Москва1 ноя Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совершит визит в Китай, где проведет ряд встреч с представителями руководства страны, в том числе с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи.

Второго ноября в Пекине запланированы встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином сообщили в пресс-службе Совета Федерации

На следующий день, 3 ноября, спикер Совфеда посетит город Сиань. Там она встретится с руководством провинции Шэньси, а также побывает в педагогическом университете, где проведет встречу со студентами и преподавателями.

Матвиенко уже была с визитом в Китае в июле 2023 года во главе российской парламентской делегации. Тогда она встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и передала ему теплое приветствие от президента РФ Владимира Путина.