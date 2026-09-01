В КНР не подтвердили слова Стубба о гарантиях по неприменению РФ ядерного оружия

Китай не подтвердил заявление Стубба о ядерном оружии России В КНР не подтвердили слова Стубба о гарантиях по неприменению РФ ядерного оружия

Москва1 сен Вести.Официальный Пекин дипломатично уклонился от подтверждения заявлений президента Финляндии Александра Стубба о том, что Китай дал заверения по ядерному оружию России. Представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвечая на вопросы журналистов, не стал комментировать слова финского лидера напрямую, а лишь напомнил о неизменности позиции Китая в отношении украинского конфликта.

Стубб назвал Пекин "мощным сдерживающим фактором".

Что касается визита министра иностранных дел Ван И в Финляндию, Китай уже опубликовал информацию заявил Цзякунь

Он добавил, что позиция Пекина по российско-украинскому урегулированию остается последовательной и направлена на продвижение мирных переговоров. При этом в официальном сообщении МИД КНР по итогам встречи Ван И и Стубба, состоявшейся 5 июля, не содержится ни слова об обсуждении ядерной тематики или украинского кризиса — упоминаются лишь двусторонние отношения и международная обстановка в целом.

Ранее финский президент заявил, что поднял перед китайским министром вопрос о возможном применении ядерного оружия.

Мы никогда не допустим, чтобы это произошло ответил Ван И

Китай неоднократно призывал ядерные державы заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми. В мае Россия и Китай совместно выступили с призывом отказаться от "игр с нулевой суммой" в ядерной сфере. При этом Москва четко обозначила свои красные линии в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что применение ядерного оружия является исключительной мерой, возможной только при возникновении критической угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, и Россия не применит его первой.