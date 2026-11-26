Трамп заявил, что верит в скорый мир между Москвой и Киевом Трамп считает вполне возможным скорое урегулирование конфликта на Украине

Москва26 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вполне реальным скорое достижение договоренностей об урегулировании украинского конфликта. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам главы вашингтонской администрации, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае он выразил надежду на то, что "между Россией и Украиной удастся достичь соглашения, причем как можно скорее".

Я действительно считаю это вполне возможным написал он

Также Трамп заявил, что во время встречи в Китае говорил президенту России Владимиру Путину о желательности "отказа от военной агрессии" в Европе. По словам американского лидера, это могло бы приблизить урегулирование конфликта на Украине.