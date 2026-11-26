Москва26 нояВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вполне реальным скорое достижение договоренностей об урегулировании украинского конфликта. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
По словам главы вашингтонской администрации, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае он выразил надежду на то, что "между Россией и Украиной удастся достичь соглашения, причем как можно скорее".
Я действительно считаю это вполне возможнымнаписал он
Также Трамп заявил, что во время встречи в Китае говорил президенту России Владимиру Путину о желательности "отказа от военной агрессии" в Европе. По словам американского лидера, это могло бы приблизить урегулирование конфликта на Украине.