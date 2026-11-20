Москва20 ноя Вести.Президент России Владимир Путин ясно показал, что хочет закончить конфликт на Украине мирно, заявил глава Белого дома Дональд Трамп журналистам.

Трамп напомнил, что провел с Путиным встречу на саммите АТЭС в китайском Шэнчжэне.

Я провел двустороннюю встречу с российским президентом Путиным, который ясно изложил желание добиваться завершения войны между Россией и Украиной дипломатическими средствами сказал Трамп

Ранее Владимир Путин заявил, что у России нет желания продолжать украинский конфликт, но окончательное решение зависит от Киева. Если Украина также хочет его прекратить, она должна согласиться с компромиссами, которые предложили США еще до саммита в Анкоридже, подчеркнул он.

Ранее Путин отметил, что те, кто сейчас находится в Киеве у власти, не хотят прекращения боевых действий, поскольку в таком случае им придется проводить выборы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Путин с пониманием воспринял ряд предложений американской стороны по поводу деэскалации украинского конфликта.