Путин заявил об отсутствии у России желания продолжать конфликт на Украине Путин: Россия не хочет продолжения конфликта на Украине

Москва20 ноя Вести.У России нет намерения продолжать вооруженный конфликт на Украине, но окончательное решение зависит от украинской стороны.

С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Уверяю вас, у нас нет никакого желания продолжать этот конфликт вооруженный. Вопрос не только или даже не столько у нас сегодня. Вопрос в украинской стороне. Хочу повторить еще раз: если они хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами сказал глава государства, передает слова российского лидера ТАСС

Российский лидер напомнил, что Москва ранее согласилась с предложениями Вашингтона по этому вопросу, и теперь дело за представителями киевского режима.

Ранее Путин заявил, что сегодняшние украинские власти не хотят прекращения боевых действий, поскольку в таком случае им придется проводить выборы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Путин с пониманием воспринял ряд предложений американской стороны по поводу деэскалации украинского конфликта.