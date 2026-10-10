Песков: Путин с пониманием воспринял предложения США по деэскалации на Украине

Песков рассказал о реакции Путина на предложения Трампа по Украине Песков: Путин с пониманием воспринял предложения США по деэскалации на Украине

Москва10 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по деэскалации конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О реакции главы государства он рассказал в беседе с журналистами.

В ходе разговора президент России с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по шагам, направленным на деэскалацию сказал Песков

По его словам, большая часть телефонного разговора Путина и главы Белого дома Дональда Трампа была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

Лидеры стран провели телефонный разговор 9 октября. Отдельной темой обсуждения стали поставки российских нефтепродуктов в США и в другие страны.

Переговоры представителей США, Украины, "евротройки", а также Еврокомиссии (ЕК) и НАТО в Майами окончились досрочно.