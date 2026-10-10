Москва10 октВести.Президент РФ Владимир Путин с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по деэскалации конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
О реакции главы государства он рассказал в беседе с журналистами.
В ходе разговора президент России с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по шагам, направленным на деэскалациюсказал Песков
По его словам, большая часть телефонного разговора Путина и главы Белого дома Дональда Трампа была посвящена урегулированию конфликта на Украине.
Лидеры стран провели телефонный разговор 9 октября. Отдельной темой обсуждения стали поставки российских нефтепродуктов в США и в другие страны.
Переговоры представителей США, Украины, "евротройки", а также Еврокомиссии (ЕК) и НАТО в Майами окончились досрочно.