Воевать хочет не Россия, а Украина, заявил Путин Путин: Россия воевать не хочет, воевать хочет киевский режим

Москва22 окт Вести.Россия не хочет вести войну с Украиной, воевать с РФ хочет киевский режим, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Такое заявление глава российского государства сделал в кулуарах Большого театра, где проходил съезд Союза театральных деятелей.

Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать - ну, пусть воюет сказал Путин

Глава государства задался вопросом, почему Киев считает, что окружающие должны оплачивать его желание воевать и поставлять ему оружие.

Наверное, аргументы есть. Я это могу себе представить, имея в виду, что кто-то когда-то обещал: "Мы вам будем помогать". Но они помогать-то собирались до последнего украинца. Это тоже один из аспектов всей этой большой проблемы и трагедии отметил российский лидер

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к войне с Европой, а происходящие в Европе политические процессы говорят о том, что и обычные европейцы не желают конфликта с РФ. Россия не ведет подготовку к войне с Европой – для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул он.

Более того, Россия и сейчас готова договариваться, поскольку русские и украинцы - один народ, добавил Путин.