Путин призвал Киев согласиться с предложенными США компромиссами Путин: Украина должна согласиться с компромиссами, предложенными США

Москва19 ноя Вести.Если Украина хочет закончить конфликт, ей необходимо согласиться с компромиссами, предложенными Соединенными Штатами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона заинтересована в прекращении украинского конфликта. Он отметил, что у России нет никакого желания продолжать его.

Но вопрос в украинской стороне. Хочу повторить еще раз: если они хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами сказал Путин

Российский лидер добавил, что Москва согласилась с предложениями Вашингтона, теперь дело за Киевом.

Ранее Путин заявил, что сегодняшние украинские власти не хотят прекращения боевых действий, поскольку в таком случае им придется сразу проводить выборы.