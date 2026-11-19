Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с главой Белого дома и председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства подчеркнул, что у него нет сомнений в желании Трампа разрешить конфликт.

Самое главное в том, что у меня нет в этом сомнений, что президент Трамп искренне стремится и к разрешению конфликтов, в том числе и украинского сказал Путин

По словам российского лидера, Трамп также искренне стремится к налаживанию двусторонних отношений по целому ряду направлений. Путин выразил надежду, что такой настрой американского правительства сохранится.