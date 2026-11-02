Москва2 нояВести.Эскалация войны может привести страны Европы к третьей мировой. Такое мнение высказал в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой главный редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель.
Теперь происходит эскалация войны, которая может перерасти в Третью мировую в Европе, а это величайшая опасность. Спасибо Дональду Трампу, он хотя бы начал вести переговоры. Американцы осознали, что эта война на Украине - полное безумие. А вот европейцы, похоже, до сих пор не поняли, насколько опасна эта ситуациясказал он
Ранее журналист заявил, что большинство жителей Европы не знали, что на само деле происходило на Украине.