Москва2 ноя Вести.Эскалация войны может привести страны Европы к третьей мировой. Такое мнение высказал в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой главный редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель.

Теперь происходит эскалация войны, которая может перерасти в Третью мировую в Европе, а это величайшая опасность. Спасибо Дональду Трампу, он хотя бы начал вести переговоры. Американцы осознали, что эта война на Украине - полное безумие. А вот европейцы, похоже, до сих пор не поняли, насколько опасна эта ситуация