Москва20 окт Вести.Мир, возможно, переживает первый год третьей мировой войны, заявил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

Он напомнил о словах коллеги, однажды отметившего, что жившие в 1940-1941 гг. не осознавали, что шел второй или третий год Второй мировой войны.

Так что вполне возможно, что сегодня мы проживаем первый год третьей мировой войны — если, конечно, не сумеем разрешить все эти кризисы сказал аль-Ансари в интервью телеканалу "Аль-Арабия"

Ранее лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен озвучила опасения, что украинский конфликт может перерасти в столетнюю или третью мировую войну. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в свою очередь, заявлял, что дорога, по которой сейчас идет мир, ведет в ад и, если так и продолжится, мир столкнется с третьей мировой войной.