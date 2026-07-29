Москва29 июл Вести.На Ближнем Востоке может развернуться ядерная гонка вооружений. Такой прогноз сделал ИС "Вести" президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

В дальнейшем … скорее всего, ближневосточному региону грозит некоторая ядерная гонка вооружений. Потому, что мы … слышали про историю с ядерной программой Саудовской Аравии. И это тоже очевидно, что саудовцы тоже имеют на это право, потому что в регионе есть ядерное оружие, хотя оно не признается … Но последствия вот этой ядерной гонки, она может обернуться действительно большой катастрофой, потому что как только … заявят о том, что получили, подтвердят свой ядерный статус, Иран вполне возможно, что к этому прибегнет, потому что … переговоры, к … миру … не приводят