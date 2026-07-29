Москва29 июлВести.На Ближнем Востоке может развернуться ядерная гонка вооружений. Такой прогноз сделал ИС "Вести" президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.
В дальнейшем … скорее всего, ближневосточному региону грозит некоторая ядерная гонка вооружений. Потому, что мы … слышали про историю с ядерной программой Саудовской Аравии. И это тоже очевидно, что саудовцы тоже имеют на это право, потому что в регионе есть ядерное оружие, хотя оно не признается … Но последствия вот этой ядерной гонки, она может обернуться действительно большой катастрофой, потому что как только … заявят о том, что получили, подтвердят свой ядерный статус, Иран вполне возможно, что к этому прибегнет, потому что … переговоры, к … миру … не приводятсказал эксперт
Также Садыгзаде предположил, что обладание ядерным оружием станет единственным способом противостоять военной угрозе.
Потому, что мы понимаем, что США до сих пор именно на ядерные страны напрямую никогда не делали каких-либо атак или попыток свержения власти и так далее. А потом после этого может привести к тому, что и Турция захочет обрести ядерное оружие. Тем самым у нас Ближний Восток будет максимально ядерным, если не термоядернымотметил эксперт
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что негативный сценарий развития ситуации на Ближнем Востоке может угрожать энергетической и продовольственной безопасности всего мира.