Медведев полагает, что ближневосточный конфликт вряд ли закончится скоро

Медведев не ожидает скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке Медведев полагает, что ближневосточный конфликт вряд ли закончится скоро

Москва30 апр Вести.Конфликт на Ближнем Востоке в обозримой перспективе не завершится. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Такую оценку он дал, выступая на образовательном марафоне "Знание. Первые".

Я считаю, что этот конфликт в обозримом будущем не закончится. Хаос приносит деньги сказал он

Он подчеркнул, что затягивание конфликта выгодно большому числу государств и различных сил.

Президент США Дональд Трамп допустил накануне после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, что иранский и украинский конфликты могут завершиться в одно время.