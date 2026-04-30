Москва30 апрВести.Конфликт на Ближнем Востоке в обозримой перспективе не завершится. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Такую оценку он дал, выступая на образовательном марафоне "Знание. Первые".
Я считаю, что этот конфликт в обозримом будущем не закончится. Хаос приносит деньгисказал он
Он подчеркнул, что затягивание конфликта выгодно большому числу государств и различных сил.
Президент США Дональд Трамп допустил накануне после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, что иранский и украинский конфликты могут завершиться в одно время.