Эксперт раскрыл, будет ли Саудовская Аравия обладать ядерным оружием в будущем Эксперт Бужинский отметил потенциал Саудовской Аравии обладать ядерным оружием

Москва26 июл Вести.Саудовская Аравия, заключившая соглашение с США, в перспективе может стать обладателем ядерного оружия. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он напомнил, что на текущей неделе США подписали с Саудовской Аравией договор о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Соглашение, как отметил профессор, позволяет американцам поставлять оборудование в Саудовскую Аравию, фирмы США смогут участвовать в строительстве атомных станций.

По словам профессора, в договоре нет пункта об отказе от обогащения и создания инфраструктуры полного топливного цикла – это может обеспечить потенциал для обладания Эр-Риядом ядерным оружием.

Когда это соглашение начнет действовать, Саудовская Аравия вполне может создать потенциал для того, чтобы в перспективе тоже стать обладателем ядерного оружия на Ближнем Востоке отметил Бужинский

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Саудовской Аравией не будет предусматривать обогащение ядерных материалов.