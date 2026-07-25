Трамп: Саудовской Аравии пора подписать Авраамовы соглашения для сделки по атому

Трамп назвал условие для реализации соглашения США и Саудовской Аравии по атому Трамп: Саудовской Аравии пора подписать Авраамовы соглашения для сделки по атому

Москва25 июл Вести.США не допустят реализации соглашения с Саудовской Аравией по мирному атому, если Эр-Рияд не подпишет Авраамовы соглашения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов об условиях заключения сделки с Саудовской Аравией.

Для этого они должны быть членами Авраамовых соглашений, которые были очень успешными. Но сейчас настало время, чтобы они сделали это. Они и другие не хотели этого делать из-за проблем, которые у них были с Ираном. У вас больше нет этой проблемы отметил Трамп, имея ввиду соглашение о нормализации отношений Израиля с арабскими и мусульманскими странами

23 июля США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. По словам президента США Дональда Трампа, сделка не будет предусматривать обогащение ядерных материалов.